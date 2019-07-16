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вторник, 16 июля 2019 14:11

Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"

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Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает &quot;пожертвования&quot;
В храме агитировали деньгами за нардепа и кандидата Максима Бурбака.

В одном из сел Заставнивского района Черновицкой области в церкви агитировали за кандидата-мажоритарщика, председателя фракции "Народний фронт" Максима Бурбака.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора"

В Facebook появилось видео, на котором помощница кандидата Бурбака, депутат Заставненского городского совета Лилия Семенюк рассказывает, что передала пожертвование на храм.Также она агитировала за кандидата и призвала проголосовать за него 21 июля.

"Имею поручение пожертвовать на вашу церковь 20 тысяч гривен. Это от Максима Юрьевича Бурбака. Просьба, чтобы вы в ближайший период период 21 июля пришло проявить свою волю и проголосовали за Максима Юрьевича Бурбака", - говорит женщина на видео.

После этого прихожане в храме начали петь "Многая лета".

Максим Бурбаки баллотируется по округу № 204, куда в частности входит город Черновцы.

"Любая передача средств от кандидата избирателям, которая сопровождается агитацией, в избирательный период может расцениваться как подкуп избирателей. В данном случае необходимо детально выяснить в какой именно период происходят события на видео, а также получить комментарии как от народного депутата и его помощников, так и от людей, которые обнародовали видео.

Мы пытались взять комментарии у всех сторон, однако они отказались говорить, или невозможно было к ним дозвониться", - говорят в "Опора".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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Дата
16
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