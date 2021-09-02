Выборы через Интернет и госуслуги онлайн. Зеленский запланировал нововведения

Зеленский планирует сделать 100% государственных услуг онлайн. Фото: Офис президента

Система государственных услуг в Украине должна полностью перейти в онлайн-формат.

"Сегодня 26 млн украинцев онлайн могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7-15 минут быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт", - рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета в США, сообщает Укринформ.

В ближайшие годы украинский президент планирует сделать 100% государственных услуг онлайн.

"А в будущем хотим, чтобы все наши граждане Украины имели возможность при желании голосовать на выборах в Интернете", - добавил Зеленский.

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31 августа президент Владимир Зеленский посетил Пентагон в рамках рабочего визита в США. В Вашингтоне 1 сентября состоялась встреча украинского и американского президентов. Встреча длилась более 2 ч. Стороны подписали более 20 документов, в частности заявление о стратегическом партнерстве. США объявили, что выделят Украине дополнительные $12,8 млн на борьбу с пандемией коронавируса. В поддержку программ, связанных с демократией и правами человека в Украине, в этом году выделят $463 млн.