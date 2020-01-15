Вятрович жестко отреагировал на сворачивание UATV

Нардеп Владимир Вятрович: "Закрыв иновещания, Зеленский решил "просто перестать стрелять" в ответ на гибридную войну России". Фото: УНН

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович подал депутатское обращение министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с требованием объяснить стратегию и принципы работы телеканала, который будет вещать на оккупированные территории вместо иновещания, а также какие медиа будут противодействовать пропаганде страны-агрессора на период между фактической ликвидацией иновещания до создания нового телеканала.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook.

"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание. Выглядит, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировки в информационной войне. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированные территории. Причем, каким будет это вещание на оккупированные территории - также неизвестно", - сообщил политик.

Также парламентарий поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается.

Ранее народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий во время выступления в Верховной Раде отметил, что "Закон об иновещании" на самом деле отменяет иновещание, и оно уже фактически отменено. К тому Княжицкий заявлял, что нельзя уничтожать систему иновещания, важность которой заключается в том, чтобы представлять позицию Украины в мире. Ветеран АТО, общественный деятель Александр Погребиский заявил, что несмотря на высокие заработные платы чиновников Министерства культуры за декабрь прошлого года, в Украине закрыли иновещание UATVі и прекратили государственное финансирование кино.