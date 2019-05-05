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воскресенье, 05 мая 2019 03:33

Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая

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Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Владимир Вятрович против инаугурации 19 мая. Фото: ТСН

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не поддерживает проведение инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ ", - заявил Вятрович, сообщает НВ.

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30 апреля ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост президента Украины.

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Дата
05
мая

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