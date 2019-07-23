Вятрович может не пройти в Раду. ФОТО: 112 Украина

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович может не пройти в Верховную Раду 9 созыва с партией "Европейская Солидарность".

"На нынешних выборах партия Петра Порошенко получает 8,12% голосов. Такие данные удостоверяет подсчет 93,85% протоколов", - передает УНН.

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Дело в том, что в новом правительстве "Европейская Солидарность" будет иметь 23 мандата. Поэтому в парламент могут не попасть 24-й и 25-й номер списка партии.

А это Владимир Вятрович, и заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко.

По предварительным результатам выборов в Верховную Раду в 83 из 199-и мажоритарных округах уже определены победители.