 
Ексклюзивы
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 360
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 783
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 828
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1467
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2448
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3456
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Фото
Все фото
4
10
4
8
3
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
&quot;Слуга&quot;, которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
Видео
Все видео
Международный эксперт указал "слуге народа" на кумовство
Международный эксперт указал "слуге народа" на кумовство
На Банковой произошли изменения
На Банковой произошли изменения
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 360
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 207
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 828
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 909
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 558
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 15:09

"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
4

  Комментировать

В Киевскую городскую государственную администрацию передали подписные листы и документы для общественных слушаний на тему: "Украинский государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра". Об этом в Facebook сообщил сопрезидент Ассоциации еврейских ассоциаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

За неполных шесть дней собрали более 2500 киевских подписей - в пять раз больше, чем необходимо. 218 подписных листов.

"Среди тех, кто поддержал инициативу, киевляне разного возраста, происхождения, образования, социального положения. Наши старшие единомышленники - 1932 года, рождения молодые - только достигшие 18 лет. Все они хотят, чтобы память жертв Бабьего Яра была достойно отмечена памятью, но не хотят, чтобы ею спекулировали и цинично использовали в пользу врага.

Мы считаем недопустимым отдавать процесс формирования государственной политики памяти в чужие руки, прежде всего, страны-агрессора России и ее местных сторонников.

Трагедия Бабьего Яра является частью украинской национальной памяти, поэтому ее мемориализация должна отражать позицию всего украинского народа, а не быть источником межнационального и межконфессионального раздора, провокаций и способом реализации враждебной пропаганды", - написал общественный деятель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский втягивается в пропагандистскую затею Кремля

Иосиф Зисельс отметил: "К сожалению, киевская власть игнорирует наличие украинского государственного проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанного Институтом истории Украины НАНУ по заказу украинского правительства.

Вместо того, руководители города вместе с высокопоставленными чиновниками из президентской администрации активно поддерживают пропагандистские идеи, которые проталкивают российские миллиардеры со своими местными помощниками, и дают "зеленый свет" всем их прихотям".

Он назвал цель: организовать слушания и ознакомить киевлян с украинским проектом комплексной мемориализации Бабьего Яра.

"Во-вторых, услышать ответ руководителей киевской власти: с кем вы, господа? С вашими избирателями, с киевской общиной, которая своими голосами ясно требует поддержать именно украинский государственный проект? Или с путинским российскими "денежными мешками", кому безразлична наша боль и память, кто привлекает вас большими деньгами, которые якобы будут вложены в их частный проект?", - написал Иосиф Зисельс.

Ранее волонтер Алина Михайлова заявляла, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак хочет ускорить российский проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" был основан 2016 году, в частности, по инициативе и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана. Осенью 2019-го художественным руководителем назначили российского режиссера Илью Хржановского.

Кроме упомянутого проекта в Украине с августа 2015 года начался проект концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра, ее подготовили украинские историки по поручению Кабинета министров, напоминала Инициативная группа "Першого грудня".

Россия продвигают частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" в Украине, чтобы дискредитировать нашу страну и народ в мире, предостерегает Иосиф Зисельс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 11926
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 11421
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5661
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4563
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 4464
Политика
Депутат предлагает наказывать за надругательство над украинским языком
Депутат предлагает наказывать за надругательство над украинским языком Просмотров: 126
Международный эксперт указал "слуге народа" на кумовство
Международный эксперт указал "слуге народа" на кумовство
 Просмотров: 585
Ермак засветил тату
Ермак засветил тату Просмотров: 531
Чтобы рождалось больше и умирало меньше: Зеленский взялся за здоровье нации
Чтобы рождалось больше и умирало меньше: Зеленский взялся за здоровье нации Просмотров: 711
В ПАСЕ передумали наказывать Гончаренко
В ПАСЕ передумали наказывать Гончаренко Просмотров: 315
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
4
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
1
США пригрозили Китаю изоляцией
Голосов: 7419
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть