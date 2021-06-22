"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра

В Киевскую городскую государственную администрацию передали подписные листы и документы для общественных слушаний на тему: "Украинский государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра". Об этом в Facebook сообщил сопрезидент Ассоциации еврейских ассоциаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

За неполных шесть дней собрали более 2500 киевских подписей - в пять раз больше, чем необходимо. 218 подписных листов.

"Среди тех, кто поддержал инициативу, киевляне разного возраста, происхождения, образования, социального положения. Наши старшие единомышленники - 1932 года, рождения молодые - только достигшие 18 лет. Все они хотят, чтобы память жертв Бабьего Яра была достойно отмечена памятью, но не хотят, чтобы ею спекулировали и цинично использовали в пользу врага.

Мы считаем недопустимым отдавать процесс формирования государственной политики памяти в чужие руки, прежде всего, страны-агрессора России и ее местных сторонников.

Трагедия Бабьего Яра является частью украинской национальной памяти, поэтому ее мемориализация должна отражать позицию всего украинского народа, а не быть источником межнационального и межконфессионального раздора, провокаций и способом реализации враждебной пропаганды", - написал общественный деятель.

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Иосиф Зисельс отметил: "К сожалению, киевская власть игнорирует наличие украинского государственного проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанного Институтом истории Украины НАНУ по заказу украинского правительства.

Вместо того, руководители города вместе с высокопоставленными чиновниками из президентской администрации активно поддерживают пропагандистские идеи, которые проталкивают российские миллиардеры со своими местными помощниками, и дают "зеленый свет" всем их прихотям".

Он назвал цель: организовать слушания и ознакомить киевлян с украинским проектом комплексной мемориализации Бабьего Яра.

"Во-вторых, услышать ответ руководителей киевской власти: с кем вы, господа? С вашими избирателями, с киевской общиной, которая своими голосами ясно требует поддержать именно украинский государственный проект? Или с путинским российскими "денежными мешками", кому безразлична наша боль и память, кто привлекает вас большими деньгами, которые якобы будут вложены в их частный проект?", - написал Иосиф Зисельс.

Ранее волонтер Алина Михайлова заявляла, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак хочет ускорить российский проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр". Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" был основан 2016 году, в частности, по инициативе и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана. Осенью 2019-го художественным руководителем назначили российского режиссера Илью Хржановского. Кроме упомянутого проекта в Украине с августа 2015 года начался проект концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра, ее подготовили украинские историки по поручению Кабинета министров, напоминала Инициативная группа "Першого грудня". Россия продвигают частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" в Украине, чтобы дискредитировать нашу страну и народ в мире, предостерегает Иосиф Зисельс.