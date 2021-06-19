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Ермак продвигает российский проект - волонтер обратилась к Зеленскому

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Ермак продвигает российский проект - волонтер обратилась к Зеленскому
Происходит заигрывание с россиянами, в то время как идет российско-украинская война, заявила волонтер. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак хочет ускорить российский проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр". Об этом в Facebook заявила волонтер и доброволец-парамедик, депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Она опубликовала письмо Ермака премьер-министру Денису Шмыгалю от 15 июня.

Ермак просит Шмыгаля поручить Министертву культуры и информационной политики, Киевской городской государственной администрации "принять меры касательно реализации разрешительных процедур и оформления соответствующих документов с целью своевременного сооружения запланированных БФ "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" культурных объектов на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

"То есть это прямое давление на КГГА и Киевский городской совет и открытое лоббирование исключительного одного проекта - где есть российские деньги и угрожающе в условиях восьми лет российско-украинской войны российское влияние", - заявила волонтер.

"Ни для кого не секрет, что россияне уже занесли весомый чемоданчик как в ОП так и в КМР", - написала Алина Михайлова, а Ермака назвала "врагом Украины".

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"Заигрывать с россиянами, брать у них деньги, прикрываясь фразой "это инвестиции в Украину" - равно выстрелам в спину тем, кто на восточном фронте защищает от тех же россиян вашу возможность генерировать этот все абсурд", - пишет волонтер.

В Facebook она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому.

"Это вот та самая "подпольная" идеологическая война.

Вы уверены, что вы в ней хотите участвовать и подыгрывать как президент врагу?" - написала волонтер.

На этой неделе было собрано необходимое количество подписей за общественные слушания касательно украинского мемориала Бабьего Яра, сообщала Алина Михайлова.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" был основан 2016 в частности по инициативе и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана. Осенью 2019-го художественным руководителем назначили российского режиссера Илью Хржановского.

Кроме упомянутого проекта в Украине с августа 2015 начался проект концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра, ее подготовили украинские историки по поручению Кабинета министров, напоминала Инициативная группа "Першого грудня".

Россия продвигают частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" в Украине, чтобы дискредитировать нашу страну и народ в мире, заявил сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

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