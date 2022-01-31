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понедельник, 31 января 2022 09:48

Вводят обязательную проверку на опьянение участников ДТП

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Вводят обязательную проверку на опьянение участников ДТП
Реализация закона не требует дополнительных расходов из государственного или местного бюджета. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым вводится обязательная проверка на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими.

Реализация этого закона не требует дополнительных расходов из бюджета, говорится на сайте парламента.

"В случае ДТП, в результате которого травмирован один или более человек, осмотр водителей, с участием которых произошло такое событие, на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно. Независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под воздействием указанных препаратов", - говорится в сообщении.

Сейчас осмотр проводится на усмотрение полиции.

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Документ вводит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный процессуальный кодекс.

Полиции дается право задержать подозреваемого в употреблении за рулем алкоголя или наркотиков для прохождения им обязательного медицинского осмотра. Законопроект позволяет проводить такой осмотр в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Государственная исполнительная служба впервые изъяла за штрафы и существенное превышение скорости автомобиль у водителя-должника. Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии. Горе-автомобилист имеет также 80 тыс. грн долга за нетрезвое вождение.

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Дата
31
января

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