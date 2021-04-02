Второй Шкарлет не пройдет: с плагиатом в Кабмин не пустят

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 378
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 180
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 540
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1062
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 612
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 522
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 882
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
15
3
5
4
6
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Видео
Все видео
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Интервью
1/5
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 153
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 981
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 792
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 297
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
Просмотров: 108
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
пятница, 02 апреля 2021 19:48

Второй Шкарлет не пройдет: с плагиатом в Кабмин не пустят

  Комментировать
Второй Шкарлет не пройдет: с плагиатом в Кабмин не пустят
Претенденты на работу в Кабмине будут проходить обязательную проверку на плагиат. Фото: РБК-Украина

Плагиаторов больше не будут назначать на должности в Кабинете министров. Соответствующий законопроект поддержал комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз.

Сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Принятие проекта, по мнению авторов, сделает невозможным попадание на общественно важные должности лиц, чьи этические принципы и профессионализм вызывают сомнения. Проект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины", - отметили в сообщении.

Диссертации претендентов на должности руководителей учебных заведений, которые имеют научную степень кандидата, доктора наук или доктора философии теперь будут проходить обязательную проверку на плагиат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шкарлет нам не министр!": студенты митингуют у президентского офиса

Если найдут нарушения академической добродетельности - автор не сможет быть руководителем учебного заведения. Более того, запретят занимать должности членов Кабмина и государственной службы.

В августе 2020-го стало известно, что в работах министра образования Сергея Шкарлета обнаружили признаки плагиата. В одной из его докторских диссертаций 87,5% совпадений с работами других ученых.

Коллегия судей Конституционного суда отказались рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета на должность.

17 декабря 2020-го его назначили министром образования и науки Украины. За Шкарлета проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226. Текст присяги он зачитывал под крики "Позор".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Второй Шкарлет не пройдет: с плагиатом в Кабмин не пустят». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Умер украинский композитор

Впервые спутник облетел Месяц

В море вышел самый большой лайнер в мире

Папа Римский умер за 7 минут до вечерней молитвы

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 26345
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10872
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 9963
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 8586
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
 Просмотров: 6975
Политика
Порошенко прокомментировал разговор Зеленского с Байденом
Порошенко прокомментировал разговор Зеленского с Байденом Просмотров: 162
Разговор Зеленского и Байдена продолжался 50 мин. О чем говорили
Разговор Зеленского и Байдена продолжался 50 мин. О чем говорили Просмотров: 891
Зеленский поговорил с Байденом - обновлено
Зеленский поговорил с Байденом - обновлено Просмотров: 1017
Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации
Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации Просмотров: 108
От покойного отца сын Кернеса получил 30 млн грн
От покойного отца сын Кернеса получил 30 млн грн Просмотров: 306
Больше всего комментируют
11
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
4
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
3
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
1
Власть играется спичками на бочке с порохом
1
Дачный и пижамный: какие стили будут актуальными в этом году
Голосов: 6460
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть