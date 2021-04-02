Второй Шкарлет не пройдет: с плагиатом в Кабмин не пустят

Претенденты на работу в Кабмине будут проходить обязательную проверку на плагиат. Фото: РБК-Украина

Плагиаторов больше не будут назначать на должности в Кабинете министров. Соответствующий законопроект поддержал комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз.

Сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Принятие проекта, по мнению авторов, сделает невозможным попадание на общественно важные должности лиц, чьи этические принципы и профессионализм вызывают сомнения. Проект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины", - отметили в сообщении.

Диссертации претендентов на должности руководителей учебных заведений, которые имеют научную степень кандидата, доктора наук или доктора философии теперь будут проходить обязательную проверку на плагиат.

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Если найдут нарушения академической добродетельности - автор не сможет быть руководителем учебного заведения. Более того, запретят занимать должности членов Кабмина и государственной службы.

В августе 2020-го стало известно, что в работах министра образования Сергея Шкарлета обнаружили признаки плагиата. В одной из его докторских диссертаций 87,5% совпадений с работами других ученых. Коллегия судей Конституционного суда отказались рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета на должность. 17 декабря 2020-го его назначили министром образования и науки Украины. За Шкарлета проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226. Текст присяги он зачитывал под крики "Позор".