Второе обращение Тихановськой записывали в ЦИК под диктовку силовиков

Видеообращение соперницы Лукашенко Светланы Тихановской было записано еще в Минске, под наблюдением силовиков.

Об этом заявила представитель избирательного штаба Виктора Бабарыко Мария Колесникова - пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

По ее словам, Тихановская провела три часа за закрытыми дверями с силовиками в помещении Центризбиркома. Она пришла в ЦИК вчера, около 16:00, с несколькими коллегами, в том числе Колесниковой, чтобы подать жалобу по выборам. Далее Колесникову не пропустили, внутрь пошли только Тихановская и адвокат Максим Знак.

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"Там Светлану пригласили в кабинет Лидии Ермошиной - председателя ЦИК. Она пошла туда, адвокат остался ждать в приемной. Ермошина очень быстро покинула кабинет, Светлана осталась там один на один с двумя высокопоставленными людьми из правоохранительных органов. Это продолжалось 3 часа. В это время в кабинет заходили люди с видеоаппаратурой. Светлана была без связи с нами. Недавнее видео - результат этих трех часов", - рассказала Мария Колесникова.

При этом "Радио Свобода" нашло подтверждение, что именно в этом кабинете с силовиками Тихановская записывала свое видеообращение. Они сравнили старые фотографии кабинета и кадр из видео - на снимках один и тот же диван.

Автор: www.svaboda.org Журналисты сравнили старые фотографии кабинета и кадр с видео - на снимках один и тот же диван.



Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны. Видео опубликовал провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы" без указания источника.