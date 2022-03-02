ВСУ захватили шесть вражеских танков под Харьковом

Украинцы захватили вражеские танки. Фото: Facebook

Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 (шесть) новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

"Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той же несчастной 200-й бригады" написал журналист Юрий Бутусов в facebook.

"Комбат этого батальона своими искусными действиями во встречном бою заслужил звание Герой Украины. Танки хозяйственный комбат все забрал, и вскоре в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новой российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорлив на топливо, но наши еще и топливозаправщик", написал он.

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Слава украинским героям, которые навсегда уничтожили миф о великой русской армии и разогнали эту армию по кустам, отобрав ненужное этим трусливым зайцам вооружение. Теперь Т-80БВМ будет в руках настоящих львов.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.