ВСУ ликвидировали генерал-майора российской армии – разведка

Под Харьковом ликвидирован генерал-майор русской армии.
Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России, сообщает Главное управление разведки в facebook.
Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка обнародовала имени оккупантов, которые бомбят Украину
Полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.
Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "по возвращению Крыма".
Комментарии