ВСУ ликвидировали генерал-майора российской армии – разведка

Главное управление разведки проинормировало. что обезвредили генерал-майора. Фото: Главное управление разведки

Под Харьковом ликвидирован генерал-майор русской армии.

Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России, сообщает Главное управление разведки в facebook.

Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.

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Полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.

Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "по возвращению Крыма".