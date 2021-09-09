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Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президента Эстонии

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Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президента Эстонии
Евродепутаты напомнили, что критерии членства в ЕС остаются неизменными. Фото: pixabay.com

Для вступления в Евросоюз Украине необязательно ждать 20 лет, как заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Депутаты Европарламента, члены неформальной группы друзей Украины, выразили поддержку ее европейским стремлениям в письме-ответе на слова Кальюлайд, передает "Европейская правда".

"Понятно, что наряду с планированием реформ возникает вопрос: когда? Когда Украина может ожидать полноправного членства в ЕС? Ответ на это во многом зависит от страны, которая стремится выбрать лучший график, исходя из темпа и результатов реформ и прогресса", - говорится в документе.

Евродепутаты напомнили, что критерии членства в ЕС остаются неизменными.

"Украине придется полностью реализовать соглашение об ассоциации. Прежде всего - реформы. Это реформы в политической, правовой системе, различных государственных и экономических сферах. Борьба с коррупцией в украинских судах и государственном управлении остается центральной задачей, которую необходимо выполнить. Украина на пути реформ. Ее достижения радуют. Мы надеемся на дальнейший прогресс", - добавили в письме.

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Президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в ЕС. О "20 годах работы" она заявила в интервью в августе. Также Кальюлайд назвала одно из главных условий вступления Украины в НАТО: завершение войны на Донбассе и возврат Крыма.

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