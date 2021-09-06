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Зеленский с сенаторами из США обсудил Донбасс и вступление Украины в НАТО

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Зеленский с сенаторами из США обсудил Донбасс и вступление Украины в НАТО
Президент на встрече с делегацией Конгресса США. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится в Украине с визитом.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и План трансформации и укрепления устойчивости Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Президент выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого амбициозного плана.

Зеленский поблагодарил конгрессменов за поддержку Украины в становлении деятельности "Крымской платформы" и за помощь в противодействии агрессии РФ.

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Глава государства рассказал, что План трансформации и укрепления устойчивости Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства между Украиной и США в области экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.

Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации на востоке страны и вдоль ее границ. Во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил из Авдеевки, Марьинки и Золотого.

Стороны обсудили также реализацию евроатлантических стремлений Украины.

"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - отметил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что санкционное давление на "Северный поток-2" сохранится.

В Украину прибудет несколько групп американских конгрессменов и политиков. Одна из делегаций уже прибыла в Киев. Вторая группа прибудет чтобы посетить национальный молитвенный завтрак, который состоится 8 сентября в Украинском Доме.

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Дата
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