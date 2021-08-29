Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 702
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 837
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 3834
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 9738
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 873
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 522
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 639
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1692
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 963
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 603
Фото
Все фото
7
20
27
6
7
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Видео
Все видео
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 891
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1539
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1206
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1692
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 234
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 01:27

Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ

  Комментировать
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа. Фото: АП

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом не состоится 31 августа. Переговоры глав двух государств уже во второй раз перенесли.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента. По словам собеседника издания, теперь планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, а недавно ее перенесли на 31-е.

Перенос встречи лидеров государств в комментарии РБК-Украина подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден может поставить Зеленскому сложные вопросы о защите иностранных инвестиций

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.

Подоляк отметил, что встречу решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена.

В Белом доме сообщили, что во время встречи двух лидеров будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях двух стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 26 Просмотров: 9738
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 7029
Названа дата возвращения Ломаченко
Названа дата возвращения Ломаченко
 1 Просмотров: 6426
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 5067
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 4491
Политика
Украина готовится отвоевывать Крым, мифы о шароварах и обмене веществ: 5 блогов недели
Украина готовится отвоевывать Крым, мифы о шароварах и обмене веществ: 5 блогов недели
 Просмотров: 324
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
 Просмотров: 711
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности" 3 Просмотров: 765
Зеленский, Шмыгаль и Разумков пришли к Стене памяти
Зеленский, Шмыгаль и Разумков пришли к Стене памяти Просмотров: 252
Два года монобольшинства "слуг народа": какими скандалами запомнилась партия Зеленского
Два года монобольшинства "слуг народа": какими скандалами запомнилась партия Зеленского
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
26
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
1
Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским
1
Испытали атомную бомбу
Голосов: 8132
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть