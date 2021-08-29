Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ

Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа. Фото: АП

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом не состоится 31 августа. Переговоры глав двух государств уже во второй раз перенесли.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента. По словам собеседника издания, теперь планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, а недавно ее перенесли на 31-е.

Перенос встречи лидеров государств в комментарии РБК-Украина подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

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"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.

Подоляк отметил, что встречу решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена.

В Белом доме сообщили, что во время встречи двух лидеров будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях двух стран.