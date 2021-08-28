В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского: что будут обсуждать

Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа. Фото: espreso.tv

В Белом доме подтвердили встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на наших общих демократических ценностях", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

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Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефа Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2".