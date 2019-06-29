Встреча в Осаке завершилась

В Японни обсуждали тему беженцев

Лидеры стран Большой двадцатки завершили саммит G20 в субботу, 29 июня.

По итогам саммита было принято совместное решение - главной проблемой планеты является массовая миграция сообщает newsone.ua

"Масштабные перемещения беженцев являются причиной беспокойства глобального характера с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями", - заявили представители стран.

На саммите G20 подчеркнули, что важно понять причины перемещения людей, а также отреагировать на растущие гуманитарные нужды.

Также страны Большой двадцатки приняли к сведению соответствующие доклады Организации экономического сотрудничества и развития, Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.



"Мы продолжим диалог в различных измерениях этих проблем в рамках G20", - подытожили на саммите.

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Ранее, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что переговоры России и США на саммите G20 являются частью российского реванша.