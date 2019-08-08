"Встреча стихий": Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко удивила сеть новым образом.

На своей странице в Facebook политик опубликовала фото в длинном платье изумрудного цвета. Фотосессию делала на морском побережье.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" - подписала снимки Савченко.

"Надя, вы супермодель! Классная фотосессия", "Встреча стихий. Может ли быть человек стихией? Да - этот человек может", "Ух ты, какая женщина! Я бы и сам с такой в ​​театр сходил", "Надя, разве это вы? Не верю", - пишут под фотографиями пользователи.

Позже Савченко добавила в рассказ видео, на котором прямо в платье погрузилась в воду.

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Народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. После двух лет в СИЗО нардепа выпустили. Судебный процесс продолжается. Савченко пыталась снова попасть в Верховную Раду - баллотировалась по одномандатному округу в Донецкой области. Однако за нее проголосовали 8 человек.