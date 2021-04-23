Встреча на Донбассе. У Зеленского ответили на предложение Козака

В Офисе Зеленского отреагировали на предложение Кремля. Фото: Укринформ

Предложение Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на Донбассе и идея Дмитрия Козака провести встречу советников "нормандской четверки" на линии разграничения абсолютно отличаются.

"Давайте разделять два разных процесса. Есть идея, инициатива, предложение президента Владимира Зеленского, которая кстати уже поддержана Путиным, о прямом межпрезидентском диалоге. Чтобы, во-первых, снять существенное напряжение, а, во-вторых, выйти из своего рода стагнации по теме Донбасса. В свою очередь Дмитрий Козак предложил совершенно другое, безотносительно к президентским инициативам – провести на Донбассе переговоры с привлечением представителей Германии, Франции, Украины, России и тех, кого российская сторона считает представителями ОРДЛО", прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП считают, что идея Козака может "размыть идею переговоров как таковых" и "лишить смысла существующие форматы, их наработки". Касательно привлечения к переговорам представителей террористических группировок, которые самостоятельно ничего не решают, то это "сделало бы уже на старте такие переговоры неконструктивными".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина исключает переговоры с главарями ЛДНР - Арестович

В то же время, предложение Козака можно рассмотреть и проработать на уровне Трехсторонней контактной группы.

"Но фундаментальное предложение президента Украины организовать переговоры с президентом России – на украинском Донбассе или в другом месте – может создать такой уровень диалога, который, во-первых, будет взаимодействовать со всеми другими линиями переговоров, а во-вторых – активизирует сам процесс, сделает его действительно содержательным. Именно эта предложение максимально конструктивной", – заявил Подоляк.

Представитель Кремля Дмитрий Козак в своем письме предложил советникам стран нормандского формата до 27 апреля встретиться на Донбассе и обсудить вопросы перемирие. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.