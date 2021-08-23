Встреча Байдена и Зеленского: будет много новых предложений и договоренностей

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон определит повестку дня взаимоотношений между Украиной и США на следующие несколько лет.
По итогам встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского будет озвучено "много интересных и новых предложений и договоренностей о том, как будут развиваться наши отношения", заявила поверенная США в Украине Кристина Квин в эфире телеканала "Дом".
Рассмотрят вопрос по трем основным направлениям: безопасность Украины, экономика Украины и способы ее развития, реформы и борьба с коррупцией в Украине.
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"Я думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться с президентом, и, надеюсь, мы сможем добиться прогресса во всех трех отраслях", - подчеркнула Квин.
Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефа Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2".
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