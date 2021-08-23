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понедельник, 23 августа 2021 21:13

Встреча Байдена и Зеленского: будет много новых предложений и договоренностей

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Встреча Байдена и Зеленского: будет много новых предложений и договоренностей
Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне. Фото: galinfo.com.ua/

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон определит повестку дня взаимоотношений между Украиной и США на следующие несколько лет.

По итогам встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского будет озвучено "много интересных и новых предложений и договоренностей о том, как будут развиваться наши отношения", заявила поверенная США в Украине Кристина Квин в эфире телеканала "Дом".

Рассмотрят вопрос по трем основным направлениям: безопасность Украины, экономика Украины и способы ее развития, реформы и борьба с коррупцией в Украине.

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"Я думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться с президентом, и, надеюсь, мы сможем добиться прогресса во всех трех отраслях", - подчеркнула Квин.

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефа Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2".

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