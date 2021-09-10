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ВСК Рады по "вагнергейту" не ищет истину, а спасает Зеленского - Величкович

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ВСК Рады по &quot;вагнергейту&quot; не ищет истину, а спасает Зеленского - Величкович
Фото: eurosolidarity.org

Так называемая ВСК от "слуг народа" и ОПЗЖ пытается выгородить президента Владимира Зеленского и Офис президента и вывести из-под статьи о государственной измене. Об этом заявил журналистам народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Величкович. Он отметил, что председатель ВСК Марьяна Безуглая обнародовала выводы комиссии еще до того, как показания дали офицеры разведки, которые непосредственно участвовали в операции по "вагнеровцам".

"Безуглая и ВСК со "Слуг" пытаются выгородить Зеленского и тех, кто был у него на том совещании, когда рассматривался вопрос по сделке с "вагнеровцами". Для нас непонятно, почему не вызывают на заседание ВСК Ермака, а также тех, кто присутствовал во время этого заседания. Когда сегодня Безуглая давала брифинг, она уже обнародовала определенные выводы комиссии, в то же время как офицеры, которые сегодня пришли на заседание, готовы были давать показания ВСК по сделке, именно офицеры, которые были причастны к этой операции - их еще не заслушали. А Безуглая уже дала свои выводы и свое видение", - удивляется Величкович.

"Сегодняшнее заседание - это операция по отмыванию Офиса президента, извлечения из-под статьи о государственной измене", - убежден он.

"Если говорить о материалах, которые опубликовал CNN, то автор этих материалов ездил с Зеленским на передовую. Его Офис президента восхвалял как профессионального журналиста. Если чиновники на Банковой не знают, кто этот автор, то они должны были поинтересоваться стандартам CNN. Они пока не проверят информацию из нескольких источников, материалы не публикуют. Это не телеграмм каналы Банковой, в этом разница", - отмечает народный депутат.

"То, что мы услышали, это унижение наших спецслужб. Это плевок нашим военным, нашим ребятам, которые служат Украине и проводят такие уникальные спецоперации", - возмущается Величкович.

Депутат подчеркнул, что должна быть создана отдельная ВСК по "вагнеровцам", а сегодняшняя версия от "слуг" не держится вместе.

"Это просто истерика Офиса президента, который боится расследования и боится этого материала", - резюмирует Николай Величкович.

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Дата
10
сентября

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