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пятница, 14 августа 2020 20:59

Всеукраинское социологическое исследование определило лидеров перед местными выборами 2020 года

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Всеукраинское социологическое исследование определило лидеров перед местными выборами 2020 года
Фото: pexels.com

Исследовательская компания Active Group обнародовала результаты августовского всеукраинского социологического исследования предпочтений избирателей. Социологи изучали распределение привязанности украинцев между политическими партиями, которые идут на местные выборы-2020 и оценку работы действующих членов украинского правительства.

По результатам исследования первое место все еще удерживает партия действующего президента "Слуга народа", которая набрала 27,4%. На втором месте партия "Европейская Солидарность" с расположением в 16,5%. С небольшим отрывом замыкает тройку лидеров "Оппозиционная платформа "За жизнь!", которая имеет 15,9% симпатий.

Среди следующих мест в рейтинге составить конкуренцию тройке лидеров может разве что Всеукраинское Объединение "Батькивщина", которое набрало 12%. "Радикальная партия Олега Ляшко" стремительно потеряла расположение населения, показав результат лишь в 4,4%. "Партия Шария" почти удерживает предыдущий рейтинг, набрав 3,7%. Всеукраинское Объединение "Свобода" получило всего 3,2% избирателей, а партия "Сила и Честь" сохранила свои 3%.

Новая политическая партия "ЗА Будущее" получила предварительный результат в 2,6%, что дает ей существенные как для нового проекта шансы на места в районных и областных советах.

Последнем в рейтинге является партия "Голос" с 2,4% поддержки.

Некоторые узкорегиональные проекты не были представлены во всеукраинском опросе из-за низкой вероятности набрать существенный рейтинг. Тем не менее, ответы "Другая партия" в сумме набрали 4,8%. Это высокий показатель по сравнению с парламентскими выборами, где судьба такого ответа редко превышает 2%.

Также в рамках исследования украинцы оценивали работу представителей действующей власти. Работа президента Владимира Зеленского была оценена на 45% положительно или скорее положительно и на 46% - отрицательно или скорее отрицательно. Министр МВД Арсен Аваков получил 62,9% отрицательных ответов против 19,7% положительных. Работой председателя Офиса президента Андрея Ермака недовольны 47,5% населения, а работой премьер-министра Дениса Шмыгаля - 56,5%. Министр здравоохранения Максим Степанов получил 30,5% положительных оценок против 44,5% отрицательных.

Исследование проводилось с 6 по 10 августа. Всего опрошено 2500 респондентов методом личных интервью по стандартизированной анкете. География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,5%.

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