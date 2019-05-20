"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду

Пока есть время, надо принимать Избирательный кодекс, говорят в парламенте. Фото: president.gov.ua

С решением Владимира Зеленского распустить Верховную Раду, парламент не будет работать и пойдет на выборы. Об этом сказал внефракционный нардеп Владимир Парасюк, сообщает корреспондент Gazeta.ua

"Я немного в шоке и коллеги тоже. Но нормально. Ощущение легкости. Свободный человек, вышел, пиджак бросил. Есть еще работа, 2 месяца, избирательное законодательство нужно изменить. Думаю, изменим. Если нет, тогда Верховная Рада не очень качественно обновится. Надеюсь, что новый президент чувствует ответственность, понимание того, что парламент является главнее институционально в государстве. Не исключаю, что переизберем Верховную Раду и потом ее еще раз распустят. Есть ощущение, что за эти 5 лет ее несколько раз будут распускать.

Он использовал свое конституционное право, распустил Верховную Раду. Конечно, сейчас все побегут в Конституционный суд, это все оспаривать. Но суды затянутся, что уже будут результаты выборов нового парламента.

До выборов Верховная Рада точно работать не будет, так как все разъедутся скамейки ставить в округах, рассказывать, какие они чудесные депутаты", - сказал Парасюк.

"Я для себя решение не принял. Мажоритарка - это страшная коррупция. Ложь и манипуляция. Я в этом участия принимать очень не хочу. Посмотрю, как будут складываться обстоятельства. Возможно, с кем-то объединюсь. Возможно, вообще не пойду", - добавил нардеп-мажоритарщик.

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