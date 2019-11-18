"Все очень умные" - Луценко охарактеризовал Коломойского, Пинчука и Ахметова

Луценко: Коломойский - гениальный схемщик. ФОТО: "Радио Свобода"

Экс-генпрокурор Юрий Луценко охарактеризовал некоторых украинских олигархов, назвав их "очень умными".

Свои оценки озвучил в интервью "Украинской правде".

Луценко общается с Игорем Коломойским, "редко встречался" с Ринатом Ахметовым, регулярно - с Виктором Пинчуком. Без указания регулярности встреч также назвал Сергея Таруту, ныне депутата от "Батькивщины".

Что сказал экс-генпрокурор:

о Коломойском: "Коломойский - один из самых умных людей этой страны. Это отнюдь не означает, что я юридически всегда на его стороне. Он гениальный схемщик. Он - гениальный комбинатор. Но до тех пор, пока это не лежит в плоскости подозрения, я считаю возможным общаться";



о Пинчуке: "Пинчук также очень умный и очень стратегически занимается Украинский глобальной политики. Именно сегодня";

На последней встрече с Пинчуком обсуждали земельную реформу, говорит Луценко.

"Он верит, что жизнь и экономика все урегулирует, а я считаю, что, если мы стартуем с 200 000 гектаров в одних руках, это невосполнимо стратегическая ошибка. Если мы продадим землю по 200 000 в руки, или, как планировалось, по миллиону в руки, значит, 10 игроков будут формировать заоблачные цены на продовольствие в нашей стране и мы на это не можем влиять никоим образом. Поэтому еще раз говорю - быстрая аграрная реформа очень, скажем так, стратегически опасна";

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Юлечка, спасибо, сам справлюсь" - Луценко рассказал о Тимошенко и Джулиани

об Ахметове: "Очень умный! Все эти три человека, сюда еще можно включить Тарута, Ярославского, можно включить Бахматюка - они все очень умные. Олигархами нельзя стать просто так. Даже если тебе помогает тесть-президент, без ума ты не удержишь все это".

Юрий Луценко — 14-ый генпрокурор Украины. Возглавлял ГПУ с мая 2016 до августа 2019. Работал во времена пятого президента Петра Порошенко и шестого, действующего - Владимира Зеленского.