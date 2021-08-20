"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus

Фото: favoritekherson.co

В Херсоне упал гигантский флагшток, который должны были поднять ко Дню Независимости.

Конструкция повредила автомобиль Lexus.

Ее создали несварным способом, все соединения держатся на заклепках, сообщило "Сегодня".

Крупнейший в области флаг Украины должны были поднять на площади возле областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончара 23 августа в 09:00. Его размер должен составлять 12 м х 18 м, пишет УНІАН.

На создание флагштока потратили 8 млн грн. Ранее заместитель председателя облгосадминистрации Николай Якименко говорил, что деньги на него выделены не из бюджета. Они грантовые, в отличие от других областей.

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На установление самых высоких флагов в 17 областях Украины ко Дню Государственного Флага планировали потратить 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов.

Самый дорогой флагшток собирались установить в Харькове. На его строительство и восстановление элементов благоустройства территории зеленой зоны планировали потратить 24,5 млн грн.

"Флагшток уже называют "памятником херсонской коррупции", - написал в Facebook директор КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" Павел Ткаченко.

"У нас до сих пор все делают под дату. Как на первомай. Сейчас везде лихорадка. Аврально достраивают дороги, все красят. При этом делают дорого и некачественно, потому что нужно успеть. А потом будут перерабатывать за деньги", - пишет журналист Сергей Гришин.