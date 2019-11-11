Все больше украинский разочаровываются во власти — опрос

Украинцы разочаровались во власти. Фото: 5 канал

Согласно опросу от службы Центра Разумкова, доля респондентов, ответивших, что действия новой власти оправдали их надежды, уменьшилась с 23% до 17% по сравнению с октябрем. Неизменными остались 5% тех, кто отвечает, что действия новой власти превзошли ожидания. А с 9% до 14% изменилась доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет, сообщили в УНИАН.

Также, 40% опрошенных в октябре и 37% в ноябре считают, что рано оценивать действия власти. 37,5% полагают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а 35% - что в неправильном.

Кроме этого, отвечали респонденты и об изменениях в различных сферах общественной жизни.

Так, 31% респондентов считают, что ситуация в сфере охраны ухудшилась, 28% заметили ухудшения в сфере социальной защиты. 27% отметили ухудшение по уровню благосостояния семьи, 24% - по оплате труда.

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Доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев снизилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.