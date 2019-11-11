Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев снизилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Зеленскому в начале ноября доверяли 68,2% украинцев, не доверяли - 24,3%, баланс доверия составлял + 43,9%, сообщает "РБК-Україна"

К слову, в начале октября президенту доверяли 70,5% украинцев.

Кроме того, украинцы положительно относятся к бывшему заложнику Кремля, режиссеру Олегу Сенцову (баланс + 7,4%).

Баланс доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку ушел в минус - (-2,7%), в то время как месяц назад баланс был положительным (+ 6,1%).

Социологи опросили 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

Также по сравнению с октябрем снизилась доля тех, кто считает, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая - с 48% до 43%.

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