Враг накапливает ресурсы для штурма Киева – Генштаб

Генштаб сообщил о результатах 12-го дня войны. Фото: Генеральный штаб

Завершились одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Конечная цель в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигла, Генштаб сообщил оперативную информацию на 24.00 06.03.2022 о российском вторжении.

Враг сосредотачивает основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск.

Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева, для этого пытается установить контроль над городами Буча и Ирпень.

С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

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На Северском направлении кафиры пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.

Оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

"После нанесения подразделениями Вооруженных Сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники", говорится в сообщении.

На Таврическом направлении кафиры силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль г. Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка.

В ходе ведения боевых действий уволен г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.