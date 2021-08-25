Впервые в Украине генералом Вооруженных сил стала женщина

Татьяна Остащенко получила звание бригадного генерала. Фото: Минобороны

Командующий Медицинских сил Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко получила очередное воинское звание высшего офицерского состава - бригадный генерал.

Указ о присвоении звания 24 августа издал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Министерство обороны.

В июле Остащенко назначили на должность командующего Медицинских сил ВСУ. Она стала первой женщиной-командующим в Вооруженных силах Украины.

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В День Независимости звание бригадного генерала также получили: командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, полковник Максим Миргородский, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник Кирилл Буданов, начальник Управления СБУ в Херсонской области, полковник Сергей Криворучко, начальник Центра спецопераций борьбы с терроризмом , защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ, полковник Сергей Дусик, начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, полковник Валерий Вавринюк.

Кроме того, бригадными генералами стали полковники с Нацгвардии Вадим Бидненко и Юрий Посмитный.

24 августа Украина отпраздновала 30 годовщину со дня провозглашения Независимости. Торжества проводили в центре столицы. В 9:00 начался военный парад Вооруженных сил Украины. Также в этот день прошел Марш защитников.