Впервые в истории Украины: лицензию Донецкоблгаза аннулировали

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг аннулировала лицензию ПАО "Донецкоблгаз".

Решение было принято на заседании НКРЭП 14 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

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"С 1 августа 2021 года аннулировать ПАО "Донецкоблгаз" лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа угольных месторождений", - говорится в решении.

Донецкоблгаз С 6 марта прекратил газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

Компания заявила, что ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" остался без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК" Нафтогаз Украины ".

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Донецкоблгаз может быть возвращен в госсферы управления в случае выявления нарушений.

СБУ установила, что власникамиДонецькоблгазу являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории России.

При этом общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение.