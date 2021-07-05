Возле Печерского суда Киева ветераны и активисты провели акцию в поддержку героя обороны Мариуполя генерала Павловского

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Под зданием Печерского районного суда Киева прошла акция в поддержку одного из командиров обороны Мариуполя в 2014 году, генерал-лейтенанта Игоря Павловского, которого обвиняют в закупке некачественных боевых катеров для украинской армии. В ней приняли участие ветераны и общественные активисты, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сегодня у нас действительно знаковый день, когда украинская армия вместе с добровольцами освободили Мариуполь, который является нашим форпостом на Азовском море. И вот сейчас пытаются сфабриковать дело против генерала, который принимал непосредственное участие в этом", - отметил по этому поводу бывший пленник Кремля, крымский активист Владимир Балух.

В свою очередь народный депутат восьмого созыва, активистка Революции достоинства Татьяна Черновол заявила, что суд над Павловским является "выполнением Офисом президент заказа из Москвы".

"Хочу напомнить, он был одним из командиров, командовал сектором "Д" и от Мариуполя регулярные российские войска удалось отбросить. Мы им показали, что такое захватить нашу землю. Именно поэтому против Павловского дела возбуждены в России, и именно поэтому сейчас его судят в Печерском суде, и именно поэтому различные приспешники Зеленского здесь визжат на заказ Офиса президента. Потому что выполняют заказ Москвы", - подчеркнула Черновол.

Народный депутат из фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев добавил, что генерала Павловского обвиняют в том, что якобы он нанес ущерб государству при производстве и поставке на боевое дежурство боевых катеров ВСУ класса "Кентавр".

"Вчера президент Зеленский и его окружение, которые являются заказчиками этого дела, в Одессе на этих кораблях просто пиарились, показывали мощность ВМС Украины, фотографировались. Никто не говорил, что эти корабли были какие-то не такие, что как-то их неправильно делали. Наоборот, президент страны, верховный главнокомандующий, пришел и фотографировался, снимался на видео на этих кораблях", - подчеркнул нардеп.