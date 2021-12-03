"Вовочка, что ты хочешь почитать?" - Богдан обвинил Зеленского в хакерстве

Андрей Богдан и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан обвинил президента Владимира Зеленского и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в попытке взлома своего Telegram-аккаунта.

Об этом заявил в Facebook и опубликовал скриншоты полученных на телефон кодов-подтверждения для входа в Telegram.

"Вовочка, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе покажу. Ваня, тебя скоро уволят. Попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было", - написал Богдан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Идти на договорняк с Путиным - это позор": оппозиция требует отставки Зеленского

Богдан считает, что попыткой взлома мессенджера занимались представители СБУ

"И еще, друзья, хотел вам сказать. Вы сказочно тупые. P. S. Занималась (взломом. - Gazeta.ua) СБ, Левченко - фамилия начальника управления", - добавил экс-руководитель ОП.

Андрей Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019-го по февраль 2020 года. Андрей Богдан обвинял Владимира Зеленского во лжи после его пресс-марафона. По словам экс-главы ОП, Зеленский неоднократно сказал ложь в адрес Юрия Бутусова, Василия Бурбы и Руслана Рябошапки.