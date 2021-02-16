Вовк заявил, что не скрывался от НАБУ

Судья Вовк говорит, что был на месте работы. Фото: pravda.com.ua

Глава ОАСК Павел Вовк заявил, что находится на рабочем месте.

О принудительном приводе он якобы узнал из Telegram-каналов.

"Оказывается, меня кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграмм-каналов, которые пропагандируют "работу" НАБУ. При этом я на рабочем месте и в прятки не играю. Но, очевидно, НАБУ хотелось найти не меня, а громкие заголовки. Стоит отдать должное - это, в отличие от борьбы с коррупцией, им удается, с чем я подчиненных господина Сытника и поздравляю. Больше их поздравлять не с чем", - написал Вовк в Facebook.

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Он заявил о правовом беспределе в "деле ОАСК".

"И если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать тем гражданам, которые сталкиваются с подобными "антикоррупционными" органами. У нас много говорят о необходимости судебной реформы. Но последние события свидетельствуют, что не менее насущной проблемой является реформа цирковых коллективов вроде НАБУ", - написал судья.

Судью ОАСК Павла Вовка не смогли привести в Антикоррупционный суд. Детективы НАБУ выехали по всем известным адресам возможного пребывания Вовка. Судью не нашли. В ОАСК его тоже не было. Там заявили, что судья в отпуске.