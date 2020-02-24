Восстановление Насирова в должности: суд расставил все точки над "і"

Решение Кабмина уволить Насирова суд действительно признал противоправным, однако о восстановлении в должности экс-главы ДФС речь не идет. ФОТО: 24tv.ua

Шестой апелляционный административный суд не возобновлял Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы. Решением своим лишь признал его увольнение противоправным.

Сообщили об этом в пресс-центре учреждения.

Суд принял отказ Насирова от иска о восстановлении в должности и признал недействительным соответствующее решение Окружного административного суда Киева.

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"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года оставлено без изменений только в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров Украины от 31 января 2018 года №35-р "Об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы. Тем самым оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета министров Украины, Государственной фискальной службы Украины и народного депутата Андрея Журжия.