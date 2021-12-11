Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2763
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 981
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1278
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2151
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1287
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 765
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 954
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16506
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
15
5
12
6
5
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - &quot;Схемы&quot;
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
Видео
Все видео
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3411
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5931
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1377
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4275
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 234
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 17:37

Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко

  Комментировать
Вопрос полного расследования &quot;вагнергейта&quot; – это вопрос доверия к власти - Порошенко
Согласно социологическим исследованиям слышали о "вагнергейте" 60% украинцев, а значит, замолчать это дело не удастся – Порошенко. Фото: eurosolidarity

Украинские власти должны провести объективное и полное расследование "вагнергейта", иначе потеряют доверие и украинского общества, и международных партнеров.

Об этом сказал пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех честных журналистов, которые не дали эту тему замолчать. Ибо 16 долгих месяцев власть затыкала рот каждому, кто даже решался сказать, что сам факт сделки произошел. После того, как в вашей программе вышел Бурба (эксруководитель ГУР МО – ред.), вышел разведчик Роман Червинский, вышли другие и заявили об этом – мы имеем результат", – сказал Порошенко.

По его словам, согласно социологическим исследованиям слышали о "вагнергейте" 60% украинцев, а значит, замолчать это дело не удастся.

"Они пытаются уничтожать улики. Они стараются не дать нам проголосовать постановление Верховной Рады о временной следственной комиссии именно о сливе информации. Я хочу подчеркнуть, что оппозиционные фракции собирают 150 подписей. Мы их соберем. И те, кто совершил это ужасное преступление, будут отвечать", – заявил лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко также назвал странным поведение Офиса президента. "Если бы они вышли 16 месяцев назад и сказали: да, операция была, мы проводим расследование; да, кто виноват, будут привлечены к ответственности – мы бы сохранили доверие наших партнеров", – убежден он.

"Мы сегодня много говорили о партнерах. Мы сегодня много говорили, насколько важно нам доверие между ЕС и Украиной, США и Украиной. А после такого поведения по отношению к "кротам" скажите – можем ли мы продолжать рассчитывать, как мы это сделали в 14 году, на прямой доступ к полностью тайным разведданным НАТО?", – добавил Порошенко.

Он подчеркнул: "Сегодня вопросы честности и расследования этого дела являются вопросом национальной безопасности. Это очень важно".

"Европейская Солидарность"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 37639
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку 1 Просмотров: 32788
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 8838
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год 4 Просмотров: 8073
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России 4 Просмотров: 7723
Политика
Заместитель Монастырского извинился "за чрезмерную эмоциональность" на блок-посту
Заместитель Монастырского извинился "за чрезмерную эмоциональность" на блок-посту Просмотров: 459
Скандальный заместитель Монастырского имеет гражданство России – Береза
Скандальный заместитель Монастырского имеет гражданство России – Береза 1 Просмотров: 1323
Партбилетами "Единой России" для главарей боевиков на Донбассе Путин признал их своими представителями – Порошенко
Партбилетами "Единой России" для главарей боевиков на Донбассе Путин признал их своими представителями – Порошенко Просмотров: 108
Ситуация на границе Украины не изменилась после переговоров США и России — Пентагон
Ситуация на границе Украины не изменилась после переговоров США и России — Пентагон Просмотров: 234
"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за поведение в зоне ООС
"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за поведение в зоне ООС 1 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
4
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
2
Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы
2
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
2
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
Голосов: 9737
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть