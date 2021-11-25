Вопрос объявления в Украине военного положения окончательно не решен

Россия усиливает войска на границе Украины. Фото: savelife.in.ua

Вопрос возможного введения в Украине военного положения из-за агрессии России не решен. Также неизвестно, будет ли об этом говорить Зеленский в своем обращении 1 декабря.

Об этом 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мне ничего не известно об этом. Я не участвую в подготовке обращения и не участвовал в обсуждении этой темы", - сказал Кулеба.

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В то же время нависшая над Украиной российская угроза может стать основанием для того, чтобы ввести в нашей стране военное положение. Такое было в некоторых областях в 2018 году, когда украинским властям пришлось реагировать на российскую агрессию в Керченском проливе.

В Офисе президента такие намерения не подтверждают. В частности, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что утверждения о запланированном в Украине военном положении не имеют оснований.

Российская Федерация с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перекидает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.