"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула

Политик и волонтер Сергей Притула: "Каждый украинец своей копейкой обеспечивает существование фонда государственных оборонных закупок. Но проблема в том, что такого фонда нет". Фото: Тарас Подолян

В Украине более 90 процентов оборонных закупок под грифом "секретно". Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политик и волонтер Сергей Притула.

"Есть много вопросов, когда это касается оборонки. Это совершенно не то, что приближает нас к НАТО. В прошлом году бюджет там был 23-24 миллиарда гривен. В этом году ориентировочный – 28,43 миллиарда. Так вот в прошлом году военным сбором в полтора процента, который с нас снимают, было собрано 28,6 миллиарда гривен. Казалось бы, мы можем считать, что каждый украинский своей копейкой обеспечивает существование фонда государственных оборонных закупок. Но проблема в том, что такого фонда нет. Эти деньги падают в общий котел. И как они распределяются, мы не понимаем", – отметил он.

По его словам, он консультировался с народными депутатами, как исправить.

"На прошлой неделе зарегистрировали законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно увеличения финансирования Вооруженных сил путем зачисления военного сбора на отдельный специальный фонд государственного бюджета", - подчеркнул Притула.

Есть вопросы к кадрам на разных местах. Это проблема, которая была и до 2014 года и сейчас, считает он:

"Последние несколько лет Министерство обороны было адом для волонтеров, для людей, которые озабочены вопросами оборонных закупок. Извините, но у нас два года подряд был провален государственный оборонный заказ", – добавляет.

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Кадры решают все, уверен политик:

"У нас государственный аппарат не в состоянии обеспечить конкуренцию в зарплатном секторе по сравнению с корпоративным. А мы хотим, чтобы эффективные менеджеры управляли процессом, приходится рассчитывать на добродетель или на альтруизм. Поэтому очень большой комплекс проблем. С другой стороны – есть определенные сферы, где государство и не выгодно, потому что действует по определенному протоколу. Есть вопросы нуждающихся в тендерах, логистике. В этом смысле волонтеры гораздо более оперативны и мобильны. Если в каком-то подразделении сегодня сбили квадрокоптера, то через день-два у них будет новый. Им не нужно ждать, когда государство даст новый за несколько недель или месяцев. Мы можем это обеспечить. Другое дело – иногда это охлаждает людей, которым занимаются обеспечением", - подчеркнул Притула.

Политик и волонтер Сергей Притула почти восемь лет собирает средства для военных. В ноябре прошлого года пересек отметку в 50 млн грн.