 
Ексклюзивы
1/5
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 63
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
Просмотров: 90
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 333
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 1080
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1233
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Просмотров: 1935
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 369
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 486
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 2412
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
20
3
5
3
4
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде &quot;УДАРа&quot;
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде "УДАРа"
Могилянка &amp; Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
Видео
Все видео
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1494
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 972
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 387
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1179
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 297
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
суббота, 05 февраля 2022 11:10

"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула

  Комментировать
&quot;Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах&quot; - Сергей Притула
Политик и волонтер Сергей Притула: "Каждый украинец своей копейкой обеспечивает существование фонда государственных оборонных закупок. Но проблема в том, что такого фонда нет". Фото: Тарас Подолян

В Украине более 90 процентов оборонных закупок под грифом "секретно". Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политик и волонтер Сергей Притула.

"Есть много вопросов, когда это касается оборонки. Это совершенно не то, что приближает нас к НАТО. В прошлом году бюджет там был 23-24 миллиарда гривен. В этом году ориентировочный – 28,43 миллиарда. Так вот в прошлом году военным сбором в полтора процента, который с нас снимают, было собрано 28,6 миллиарда гривен. Казалось бы, мы можем считать, что каждый украинский своей копейкой обеспечивает существование фонда государственных оборонных закупок. Но проблема в том, что такого фонда нет. Эти деньги падают в общий котел. И как они распределяются, мы не понимаем", – отметил он.

По его словам, он консультировался с народными депутатами, как исправить.

"На прошлой неделе зарегистрировали законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно увеличения финансирования Вооруженных сил путем зачисления военного сбора на отдельный специальный фонд государственного бюджета", - подчеркнул Притула.

Есть вопросы к кадрам на разных местах. Это проблема, которая была и до 2014 года и сейчас, считает он:

"Последние несколько лет Министерство обороны было адом для волонтеров, для людей, которые озабочены вопросами оборонных закупок. Извините, но у нас два года подряд был провален государственный оборонный заказ", – добавляет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула

Кадры решают все, уверен политик:

"У нас государственный аппарат не в состоянии обеспечить конкуренцию в зарплатном секторе по сравнению с корпоративным. А мы хотим, чтобы эффективные менеджеры управляли процессом, приходится рассчитывать на добродетель или на альтруизм. Поэтому очень большой комплекс проблем. С другой стороны – есть определенные сферы, где государство и не выгодно, потому что действует по определенному протоколу. Есть вопросы нуждающихся в тендерах, логистике. В этом смысле волонтеры гораздо более оперативны и мобильны. Если в каком-то подразделении сегодня сбили квадрокоптера, то через день-два у них будет новый. Им не нужно ждать, когда государство даст новый за несколько недель или месяцев. Мы можем это обеспечить. Другое дело – иногда это охлаждает людей, которым занимаются обеспечением", - подчеркнул Притула.

Политик и волонтер Сергей Притула почти восемь лет собирает средства для военных. В ноябре прошлого года пересек отметку в 50 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Храм, мечеть, музей и снова мечеть: как менялось назначение Айя-Софии

Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 16750
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 13266
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10710
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 6597
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово &quot;атакуют&quot; туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
31
 Просмотров: 6570
Политика
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
20
 Просмотров: 1242
Избрание руководителя САП. Квин посоветовала членам комиссии не слушать коррупционеров
Избрание руководителя САП. Квин посоветовала членам комиссии не слушать коррупционеров Просмотров: 423
Украина на борьбу с Covid-19 потратила более 100 млрд грн
Украина на борьбу с Covid-19 потратила более 100 млрд грн Просмотров: 63
Канада отправила в Украину самолет с военной помощью
Канада отправила в Украину самолет с военной помощью Просмотров: 405
"Столкновение с Россией будет, но не полномасштабное" - экс-посол Чалый
"Столкновение с Россией будет, но не полномасштабное" - экс-посол Чалый Просмотров: 918
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
2
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
1
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
1
Первого "слугу народа" объявили в розыск
Голосов: 1207
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть