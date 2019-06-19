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среда, 19 июня 2019 03:19

Волкер рассказал о главных препятствиях минских договоренностей

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Волкер рассказал о главных препятствиях минских договоренностей
Волкер прокомментировал минские переговоры. Фото: Корреспондент

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер убежден, что так называемым "народным республикам" на востоке Украины нет места в минских соглашениях.

"Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые "народные республики" Донецка и Луганска, которым нет места согласно минским соглашениям или конституционному порядку Украины", - подчеркнул Волкер, сообщает 112 канал.

Недавнее российское крайне провокационное решение предоставить украинцам на Донбассе гражданство в ускоренном порядке создало еще одно серьезное препятствие для реализации минских соглашений и реинтеграции контролируемых Россией территорий на востоке Украины, отметил американский дипломат.

Волкер подчеркнул, что Россия продолжает возглавлять и поддерживать боевые действия на Донбассе.

Чтобы реализация минских соглашений стала возможной, Россия должна добиться прекращения огня со стороны поддерживаемых ею боевиков и вывести свои войска из восточной Украины.

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В мае Курт Волкер заявил, что США не будут признавать российские паспорта жителей Донбасса и Крыма.

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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