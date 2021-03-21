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воскресенье, 21 марта 2021 14:07

Волкер рассказал, будет ли Байден поддерживать Украину

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Волкер рассказал, будет ли Байден поддерживать Украину
Администрация Байдена будет поддерживать Украину, заявил Волкер. Фото: Reuters

Украина будет иметь широкую поддержку в США независимо от отношений Вашингтона и Москвы.

Об этом в интервью журналу НВ заявил Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

Украину поддерживают и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация, заявил он. Напомнил, что во время президентства Дональда Трампа Белый дом ужесточил санкции против РФ, предоставил Украине оружие, высылал из страны сотрудников российских спецслужб и дипломатов.

"Думаю, нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против России из-за отравления Навального", - напомнил Волкер.

Но он считает, что всех ждут сложные времена.

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"Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе, и мы видим, что Россия пытается создать там высокий уровень напряжения, но поддержка США будет оставаться серьезной", - заявил Волкер.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер считает, что шансы Владимира Зеленского в переговорах с Владимиром Путиным минимальны, поскольку у президента страны-агрессора достаточно сильная позиция. Зеленскому необходимо заручиться серьезной поддержкой со стороны других государств.

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Дата
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