Волкер поздравил украинцев с выборами

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с завершёнными выборами в Верховную Раду.
"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - написал Волкер в Twitter.
Он сообщил, что на текущей неделе посетит Украину, где проведет ряд встреч.
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Каких-либо подробностей о предстоящем визите американский дипломат не сообщил.
Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными. Это будет "результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина", написал Волкер в Twitter.
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