Волкер поздравил украинцев с выборами

Волкер посетит Украину на этой неделе. Фото: "День"

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с завершёнными выборами в Верховную Раду.

"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - написал Волкер в Twitter.

Он сообщил, что на текущей неделе посетит Украину, где проведет ряд встреч.

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Каких-либо подробностей о предстоящем визите американский дипломат не сообщил.

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными. Это будет "результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина", написал Волкер в Twitter.