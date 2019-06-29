Волкер поддержал Климкина в конфликте из Зеленским

Предложение Российской Федерации вернуть пленных украинских моряков на условиях продолжения уголовного преследования в Украине - это пренебрежение к правосудию и ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"По мнению Волкера, российская" предложение "Украина принять участие в уголовном производстве по моряков была пренебрежением к правосудию, ведь для их задержания не было оснований. Это также пренебрежение к ООН и украинского суверенитета", - отмечает издание.

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Ранее президент Зеленский остро критиковал министра иностранных дел Павел Климкин за якобы не согласованную с ним ноту в адрес российского МИД. Украинское министерство требовало отдать пленных моряков по требованию трибунала по морскому праву, а не на условиях России.