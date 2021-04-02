Волкер назвал причину стягивания войск РФ к границе с Украиной

Путин пытается отвлечь внимание от новостей о Навальном, отметил Волкер. Фото: Reuters

Стягивая войска на границе, президент России Владимир Путин пытается психологически давить на Украину. Также перевести внимание россиян с внутренних проблем РФ.

Такое мнение озвучил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навальном и внутренних проблем на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США. Когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", - сказал Волкер.

"Важнейшим из всего является психологическое давление на Украину", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомстве знают о перемещении российских войск на границах Украины.

"Мы обсуждаем свою обеспокоенность относительно роста напряжения, нарушения режима тишины и напряжения в регионе с союзниками по НАТО", - заявил он.

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Пребывание российских войск на границе с Украиной не означает автоматически, что стоит ждать новой операции РФ. Оно создает неопределенность, дестабилизирует Украину и является рычагом влияния на нее, отметил экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США готовы поддержать Украину в случае усиления российской агрессии. Россия готова к войне на Донбассе с продвижением вглубь Украины, сообщила украинская разведка. 31 марта на заседании Трехсторонней контактной группы Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня.