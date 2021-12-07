Войска НАТО должны стоять в Украине - Болтон

"Это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", - Джон Болтон. Фото: Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что США и страны-члены НАТО должны разместить войска в Украине на ротационной основе для сдерживания России от военных действий против своего соседа.

Об этом он сказал интервью для "Радио Свобода".

Болтон, работавший под руководством Дональда Трампа с 2018 по 2019 год, в частности, сказал, что США следует предоставить Украине больше летального оружия.

Это связано с ростом обеспокоенности, что Россия может вскоре попытаться масштабно вторгнуться в Украину.

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"Нам нужно… убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", – сказал Болтон.

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Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны уже готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать. Об этом со ссылкой на чиновников пишет немецкая газета BILD. Украина спокойно реагирует на наращивание российских войск вдоль границы, потому что агрессия РФ продолжается уже восемь лет, сказал министр обороны Алексей Резников.