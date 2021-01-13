Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд

Автор: Анатолий Гаевский Я сторонник взаимопонимания между "Европейской солидарностью" и "слугой народа", в Одессе в городской совет выдвинула хороший список. Есть не между собой воевать, а против общего врага - Александр Ройтбурд



Конфликты между проукраинскими политическими силами вызывают беспокойство. Они должны объединиться против общего врага – России и ее марионеток с ОПЗЖ.

Такое убеждение высказал директор Одесского художественного музея 61-летний Александр Ройтбурд в интервью журналу "Країна".

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"По результатам выборов - растет влияние" Оппозиционного платформы за жизнь "и ее карманного клоуна, Партии Шария. Это апатия, неспособность проукраинских и проевропейских сил выработать общую позицию. Ссоры между влиятельными украинскими партиями. Сегодня не время выяснять отношения. Надо о ' объединяться против пророссийских сил. в этом смысле я обеспокоен конфликтами. я сторонник взаимопонимания между "Европейской солидарностью" и "слугой народа", в Одессе в городской совет выдвинула хороший список. Есть не между собой воевать, а против общего врага ", - сказал Ройтбурд.



Интервью с Александром Ройтбурдом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.