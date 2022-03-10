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четверг, 10 марта 2022 01:26

Война в Украине может завершиться через неделю - Bellingcat

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Война в Украине может завершиться через неделю - Bellingcat
Позиция России слабеет. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Война в Украине может завершиться уже через неделю. Однако Россия может оставить конфликт на "замороженном" этапе.

Оккупанты не захотят оставаться в проигрышной ситуации, сказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает пресс-служба ВСУ в Telegram.

"Боюсь, что будет период, когда непонятно, закончилась война или нет. Но это вопрос недели или 10 дней, потому что позиция России ослабевает, они это понимают. Им будет выгодно даже не называть войну завершенной, а остановить ее на каком-нибудь "замороженном" этапе", - отметил Грозев.

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Война завершится, по его словам, только после начала политической борьбы в РФ.

"А вот тогда уже войдет политическая борьба внутри России, которая приведет к изменению политического режима гораздо быстрее конца войны. И тогда все будет завершено", - добавил журналист.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

7 марта состоялся третий раунд переговоров Украины и РФ. В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Сторонам удалось договориться о "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских из окруженных оккупантами населенных пунктов.

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