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вторник, 08 декабря 2020 18:46

Военным передали партию модернизированных танков

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Военным передали партию модернизированных танков
ВСУ получили модернизированные танки Т-64. Фото: Facebook

Львовский бронетанковый завод успешно выполнил государственный оборонный заказ и передал в ВСУ партию бронетехники.

Так, армейцам передали 4 модернизированных танка Т-64 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Виктор Андрощук рассказал, что несмотря на то, что предприятие относительно недавно сделало капитальный ремонт и модернизацию Т-64, за неполные 2 года передали более 50 этих восстановленных машин.

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"Модернизированные танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач", - отметил Андрощук.

По его словам, капитальный ремонт с доработками БРЭМ-2 делали впервые и отлично выполнили эту задачу.

"Мы добавили к своему продуктового портфеля финальную БРЭМ. Теперь наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, находящихся на вооружении ВСУ. У нас готовы производственные площади и все оснащение для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр", - добавил он.

Министерство обороны Украины впервые самостоятельно закупило военные товары через агентство НАТО. К этому военное оборудование закупали через посредников.

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