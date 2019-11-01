Военные и волонтеры восстали против Сивохо

Фото: Сергей Сивохо/Facebook

В сети распространяется флешмоб против советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, которому "надоела политика воинствующего меньшинства".

Акцию запустил военный ВСУ Глеб Бабич.

"Это я, господин Сивохо. Воинствующее меньшинство", - написал Бабич.

Он опубликовал свое фото, сделанное возле блокпоста на дебальцевом кресте в ноябре 2014-го.

"Это тот самый год, когда вы так искренне выступали на антимайдане. А позже одурманенное "мирное большинство" кричало "Россия, приди!", и им вторили в других городах, и били до крови людей, которые стояли на коленях и были привязаны к столбам. А кто-то умирал на Майдане.

А потом мирные "пацифисты Донбасса" под руководством и прикрытием России взяли в руки оружие и вместе с "братьями" начали нас убивать и рвать страну на части. И тогда мы, "воинствующее меньшинство", пошли отбиваться от России и тех, кого она связала кровью за их собственную глупость", - написал Бабич.

Он напомнил Сивохо, что тогда именно "воинствующая меньшинство" - рабочие, фермеры, айтишники, учителя, бухгалтеры, врачи, бизнесмены - шли добровольцами на фронт и становились волонтерами.

"Можете называть нас "воинствующим меньшинством". Вам нас не понять. Когда мы умирали, вы тусовались в телешоу и ездили в Россию", - резюмировал военный.

Флешмоб поддержали побратимы и волонтеры.

На днях советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявил, что "воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".