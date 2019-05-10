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воскресенье, 12 мая 2019 09:05

Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай

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Автор: Сергей Старостенко
 

После смены власти в Украине Россия может реанимировать свою идею с территориальном разделении нашего государства, - считает волонтер и военный Мирослав Гай. Особенно уязвимыми, по его словам, являются южные и восточные области Украины, которые Россия попытается взять под свое информационное воздействие. Однако вооруженной эскалации в Украине опасаться в ближайшее время не стоит. Относительную безопасность гарантируют наработанные за 5 лет договоры международного сотрудничества и реорганизованные силовые структуры.

России выгоден период нестабильности в украинской политике, который наступит со сменой президента. Им сейчас выгодно, что у нас будет переформатирование парламента, что у нас есть неопределенность в оборонном секторе. Конечно, за месяц-два после инаугурации Владимир Зеленский будет подавать свои кандидатуры в силовой блок. Начнется волокита. Думаю, часть его креатур будут не приняты Радой. Соответственно, у нас будет определенный период неопределенности, и это самое удобное время для России инициировать какую-то гадость.

Например, раздавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР?

Да. Но речь идет о раздаче паспортов людям не только в ЛНР и ДНР, а в целых Луганской и Донецкой областях. Россияне создают плацдарм для расширения своей границы. Поэтому у них будет основание говорить о том, что там есть угроза российским гражданам. У них есть закон о защите российских граждан числе за границей, дающий право России вводить войска.

Это нарушает любое международное законодательство. Но РФ плевала на международное законодательство. Она руководствуется своим. Напомню, что в 2014 году Совет безопасности РФ дал право Путину вводить войска в Украину.

То, что Путин начинает раздавать паспорта, и на Западной Украине проводится опрос по вопросам сепаратизма - это реальная угроза того, что Украину попытаются делить?

План разделения Украины на части был озвучен несколько раз и в Кремле, и неоднократно на федеральных каналах различными спикерами, которые входят во власть РФ. Об этом говорили и русские философы, которые ответственны за создание идеи Малороссии. То есть, сама идея существует давно.

План разделения Украины на части был озвучен несколько раз и в Кремле, и неоднократно на федеральных каналах различными спикерами, которые входят во власть РФ

Россияне понимают, что западную Украину Российская Федерации не в состоянии ни захватить, ни удержать. Именно эти области дольше всех сопротивлялись в Советском Союзе - там в 1950-1960-х годов продолжались восстания.

Но россияне уверены что Одесская, Николаевская. Днепровская, Харьковская области имеют мощное российское лобби и тяготеют к РФ. Кроме того, в этих областях есть определенное количество пророссийских политиков, чиновников, неформальных организаций.

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Вы знаете что в Херсонской области, если поездить, среди таксистов вам очень хорошо расскажут, что они мечтают о Бессарабской республике. Потому что есть пропаганда. Эта идея запрокидывалась очень давно.

Идея о возможности разделения Украины запрокидывалась информационными войсками РФ уже много лет. Флаги Новороссии в Донецкой и Луганской областях появились намного раньше того, как произошел захват Крыма. Сначала вам в информационное поле, в массовое сознание вживляют какое-то понятие, а потом вы его просто принимаете. Это одна из форм управления.

Сейчас в связи со сменой власти в Украине есть основания ожидать военную эскалацию?

Сейчас, слава Богу, пока никакого основания нет. У управления структурами безопасности, такими как вооруженные силы, Нацгвардия, МВД, прокуратура, СБУ, все же стоят те люди, которые уже 5 лет противостоят российской агрессии. Плюс в эти последние годы структура обороны была укреплена и изменена. Эта работа ведется и будет продолжаться. Ее сложно остановить.

Была проведена определенная работа, которую на самом деле сложно остановить. Для этого нужно иметь большинство в парламенте. Слава Богу, что президент не влияет на эти решения без поддержки. Поэтому я надеюсь, что некоторое время мы все же продержимся

К тому же у нас есть подписанные международные договора с нашими иностранными партнерами, по обеспечению обмена разведданными, о снятии эмбарго на закупки оружия, о поставке товаров двойного назначения. То есть, была проведена определенная работа, которую на самом деле сложно остановить. Для этого нужно иметь большинство в парламенте. Слава Богу, что президент не влияет на эти решения без поддержки. Поэтому я надеюсь, что некоторое время мы все же продержимся.

Интервью с Мирославом Гаем читайте в следующем номере журнала Країна.

Соединенные Штаты осуждают решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим на оккупированном Донбассе. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Россия, благодаря этой чрезвычайно провокационной акции, усиливает свое нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечают в Вашингтоне.

Госдеп считает, что решение Путина создает серьезное препятствие для выполнения Минских соглашений и реинтеграции Донбасса. И напоминает, что по подписанными Россией Минскими соглашениями украинское правительство должно полностью восстановить контроль на Донбассом.

В Госдепе также отметили, что решение о выдаче российских паспортов Путин принял через три дня после выборов президента Украины, которым стал Владимир Зеленский.

"Новоизбранный президент Зеленский неоднократно выражал свою готовность серьезно сотрудничать с Россией по выполнению Минских соглашений и прекратить конфликт на востоке Украины, унесший около 13 тысяч жизней. Теперь Россия должна решить, хочет она продолжать эскалацию напряженности или выполнить свои обязательства по Минским договоренностям" , - говорится в заявлении.

Автор: Валерия Радзиевская
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