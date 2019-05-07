После паспортов Россия предложит украинцам упрощенный вид на жительство

Правительство РФ планирует ввести бессрочный вид на жительство. Фото: ТАСС

Российское правительство планирует рассмотреть законопроект об упрощении для украинцев порядка предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Соответствующий пункт стоит в повестке дня правительства РФ на 7 мая.

Законопроект позволит получить разрешение на временное проживание в РФ отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Также документ предусматривает сокращение с шести до четырех месяцев срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, проект закона вводит бессрочный вид на жительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский готовит ответ России

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил выдавать жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей российское гражданство по упрощенной процедуре. Указом от 1 мая список "привилегированных" расширили отдельным категориям граждан Украины.