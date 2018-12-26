Военное положение на 30 суток - это полный маразм - Ярош

Дмитрий Ярош убежден, что военное положение нужно было вводить в 2014 году. Фото: apostrophe.ua

В условиях войны в Украине должно действовать военное положение.

На этом акцентировал лидер Украинской добровольческой армии и народный депутат Дмитрий Ярош в интервью "Украинской правде".

"Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом - вводить его на 30 суток. Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне... Считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?

Такой открытый акт агрессии [захват украинских моряков]. На него надо было отвечать. Если бы я был на месте власти, то продолжил бы военное положение. Но без ограничений политических свобод", - сказал Ярош.

Он не считает, что военное положение ввели под политические амбиции президента Петра Порошенко.

"Мне кажется, что Петр Алексеевич больше всех упирался военному положению. Срыв выборов? Ну нереально! Они бы ничего там не сделали. Весь мир, американцы, ЕС давят. Они не могут сорвать выборы. Это - нереально, просто выдумки", - отметил Ярош.

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26 декабря в Украине заканчивается срок действия военного положения, который был введен в ряде областей после инцидента в Керченском проливе. Там 25 ноября пограничные корабли РФ обстреляли и захватили 3 корабля ВМС Украины вместе с экипажами. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.